https://static.news.ru/photo/56e26ffc-4006-11ea-bac7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Примерно в 09:00 в воскресенье, 26 января, на 414-м км трассы М-7 на территории Пермского края произошло ДТП с тремя автомобилями. В результате аварии пострадали 15 человек, в том числе — один ребёнок. Об этом журналистам сообщили представители министерства территориальной безопасности региона.

Ранее была распространена информация о трёх пострадавших. На данный момент число возросло до 15. Отмечается, что в результате ДТП никто не погиб.

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Госпитализированы 15 человек, в том числе один ребёнок. Погибших в результате аварии нет, — цитирует ТАСС сообщение от министерства.

Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на месте происшествия. В районе аварии также работает бригада краевой службы спасения со специальным оборудованием. Вертолёт санавиации в данный момент находится в состоянии готовности к вылету.

Как ранее писал NEWS.ru, три человека пострадали в аварии в Оренбургской области, где столкнулись десять автомобилей. Среди них есть скорая помощь, сообщили в пресс-службе МВД по региону.