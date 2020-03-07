https://static.news.ru/photo/dd20b674-6076-11ea-ba51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Красноярского края 7 марта произошла авария — два легковых автомобиля столкнулись на 1013-м километре трассы «Сибирь». В результате ДТП пострадали девять человек, в их числе трое детей. Об этом журналистам сообщили представители краевой Госавтоинспекции.

Исходя из имеющихся сведений, управляющий одной из машин мужчина допустил столкновение, выехав на встречную полосу движения. После аварии из девяти пострадавших шесть человек обратились за медицинской помощью.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства ДТП, передаёт РЕН ТВ.

Как ранее писал NEWS.ru, в Суздальском районе Владимирской области столкнулись сразу пять транспортных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. По её данным, авария произошла на 29-м км автодороги М-7 «Волга». Водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. После этого грузовой автомобиль съехал на обочину, предварительно столкнувшись по касательной с тремя легковыми машинами.