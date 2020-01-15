Организованные туристические группы из РФ не находятся в настоящий момент в испанской провинции Таррагона, где произошёл взрыв на нефтехимическом заводе.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе
Взрыв на нефтехимическом заводе в Таррагоне прогремел накануне, 14 января, передавал NEWS.ru. Языки пламени от возникшего в результате пожара были видны за несколько километров. Служба гражданской защиты Каталонии (где расположена провинция Таррагона) сообщила о четырёх пострадавших. Возникновения токсичного облака, по данным спасателей, удалось избежать.
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