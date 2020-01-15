https://static.news.ru/photo/0c1f0e16-37b0-11ea-b648-fa163e074e61_660.jpg Фото: David87F1/twitter.com/Global Look Press

Организованные туристические группы из РФ не находятся в настоящий момент в испанской провинции Таррагона, где произошёл взрыв на нефтехимическом заводе.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала об этом РИА Новости. Она при этом не исключила, что индивидуальные туристы-россияне могли оказаться в районе происшествия.

Взрыв на нефтехимическом заводе в Таррагоне прогремел накануне, 14 января, передавал NEWS.ru. Языки пламени от возникшего в результате пожара были видны за несколько километров. Служба гражданской защиты Каталонии (где расположена провинция Таррагона) сообщила о четырёх пострадавших. Возникновения токсичного облака, по данным спасателей, удалось избежать.