В Астраханской области произошло смертельное ДТП с легковушкой и КамАЗом

https://static.news.ru/photo/180ffe6e-a97f-11eb-b2d9-96000091f725_660.jpg Фото: 30.мвд.рф

На трассе в Икрянинском районе Астраханской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа. В результате погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД РФ по региону.

Инцидент произошёл в ночь на 30 апреля. Транспортные средства столкнулись «лоб в лоб», при этом грузовик был нагружен щебнем, что увеличило его массу, а следовательно — мощность удара.

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением. В какой-то момент на опасном повороте он выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение. Погибшему было 23 года.

В результате ДТП предполагаемый виновник и два его пассажира, личности которых сейчас устанавливаются, получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее в Ленинградской области авария с участием автобуса и легкового автомобиля унесла жизни четырёх человек. ДТП произошло на трассе возле города Бокситогорск.