Полиция подтвердила задержание члена банды Басаева в Астраханской области

УМВД России по Астраханской области подтвердило задержание члена банды Шамиля Басаева. Поимке опасного преступника способствовали местные жители, говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что Магомед Алханов был задержан 2 ноября в Астрахани, ориентировка по розыску широко распространялась среди населения и в СМИ. МВД России по Астраханской области поблагодарило граждан и работников СМИ за содействие в розыске и задержании подозреваемого.

Задержание, осуществлённое в помещении кафе в Трусовском районе областного центра, произведено во многом благодаря бдительным астраханцам, которые сообщали в полицию о появлении неизвестного, похожего на разыскиваемое лицо, — отмечается в сообщении.

Ранее УФСИН по Астраханской области объявила вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за помощь в поимке Магомеда Алханова, объявленного в федеральный розыск. 26 октября он сбежал из-под стражи во время прогулки в психиатрической больнице, отогнув решётку на крыше.

Алханов уже отсидел за бандитизм 10 лет. Он был задержан летом этого года в Ставропольском крае и проходил по делу о вооружённом нападении в составе террористической банды под общим руководством Басаева и Хаттаба на военнослужащих шестой роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ (бой у высоты 776 в Аргунском ущелье).