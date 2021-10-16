В Астраханской области четверо детей пострадали при игре с противогазом

В результате хлопка противогаза четверо детей в Астраханской области получили ожоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

По имеющимся данным, инцидент произошёл днём 16 октября в селе Сизый Бугор Володарского района. Четверо детей подобрали противогаз и стали играть с ним. В результате манипуляций произошёл хлопок.

Двое мальчиков 2009 год рождения получили ожоги лиц, предплечий и голеней 1-й и 2-й степени, а также поражение 7% и 10% кожного покрова. Они госпитализированы в ожоговое отделение областной ДКБ, их состояние оценивается как средней тяжести.

Ещё двое пострадавших — мальчик и девочка того же возраста — получили ожоги кистей и голеней 1–2%. После осмотра медиками дети направлены на амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что шесть человек, включая одного ребёнка, пострадали при взрыве бытового газа в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области.