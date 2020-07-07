У задержанного за подготовку теракта под Астраханью нашли арсенал оружия

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У подозреваемого в подготовке террористической атаки астраханца, которого правоохранители задержали прямо по месту проживания, обнаружили самодельный пистолет и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Во время обыска у мужчины 1987 года рождения полицейским удалось найти кустарно переделанный под боевой сигнальный пистолет «ПМ», магазин к нему, девять боевых патронов гранату РГД-5, гранату Ф-1, два запала УЗРГМ-2.

Кроме того, в квартире было много запрещённой экстремистской литературы, передаёт Regnum.

Федеральная служба безопасности ранее сообщила о задержании подозреваемого астраханца. По информации правоохранителей, он хотел присоединиться к незаконным вооружённым формированиям запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство».

Как писал NEWS.ru, задержанный, по версии следствия, готовил нападение на административные здания в Астрахани. Известно, что задержанный — местный житель 1987 года рождения. Злоумышленник намеревался вступить в незаконные вооружённые формирования, действующие в Сирийской Арабской республике.