В Астрахани рухнул дом 16 ноября: сколько погибших, был ли взрыв Два подъезда жилого пятиэтажного дома обрушились в Астрахани 16 ноября

Фото: t.me/babushkin30

Вечером 16 ноября два подъезда жилой пятиэтажки обрушились на улице Привокзальной в Астрахани. Что стало причиной ЧП и сколько человек погибло в результате инцидента?

Что случилось с домом в Астрахани 16 ноября

Как сообщили в МЧС России, произошло обрушение третьего и четвертого подъездов жилого пятиэтажного дома. Информация об инциденте начала появляться в СМИ около 18:30 по московскому времени.

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, для ликвидации последствий обрушения был создан оперативный штаб.

«В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома. Оперативные службы на месте. По моему поручению создан оперативный штаб», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Сейчас на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

Сколько погибших и пострадавших в результате инцидента

Жертвой обрушения подъездов жилого дома в Астрахани стала женщина 1939 года рождения, сообщил в Telegram-канале губернатор Бабушкин.

«Предварительно, есть 1 погибший (женщина 1939 года), несколько человек числятся пропавшими без вести», — пишет глава региона.

Согласно данным МЧС, пожилая женщина в момент обрушения находилась на пятом этаже — она не успела эвакуироваться и погибла сразу.

Как произошло обрушение

Как сообщает губернатор Бабушкин, около 18:00 в ЦУКС МЧС поступила информация о трещине в стене пятиэтажного жилого дома.

«На место сразу убыли группа ГУ МЧС по АО и аварийно-спасательный центр Астрахани, начали проводить эвакуацию жителей. В 18:27 по адресу: ул. Привокзальная, 1а произошло обрушение части жилого пятиэтажного дома (части 3-го и 4-го подъездов)», — отмечается в публикации главы региона.

Сколько людей эвакуировали и как борются с последствиями ЧП

По состоянию на 19:00 из здания эвакуировали 213 человек, из них 37 детей, сообщает Бабушкин.

«На месте работают специальные службы. 176 человек и 39 единиц техники. Действует оперативный штаб, я получаю доклады каждые 10 минут, работает горячая линия: 24-07-07», — пишет губернатор.

Он добавил, что в трех школах Астрахани открыты пункты временного размещения для жильцов разрушенного дома, а все министерства и службы города переведены на круглосуточный режим.

Был ли взрыв дома в Астрахани

По словам Бабушкина, экстренные службы исключают версию, согласно которой причиной обрушения мог стать взрыв.

«По предварительным данным, версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания», — написал он.

Как сообщает Telegram-канал Mash, вероятной причиной ЧП мог стать подмыв фундамента дома.

«Предварительная причина обрушения части дома в Астрахани — подмыв фундамента сточными водами. Со слов местных, сегодня в одной из квартир прорвало батарею», — сообщает ресурс.

Фото: t.me/babushkin30 Фото: t.me/babushkin30 Фото: t.me/babushkin30 Фото: t.me/babushkin30 Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: t.me/babushkin30 Фото: t.me/babushkin30 Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ

Что известно о доме, где произошло ЧП

По данным Mash, пятиэтажка, где произошло обрушение, стояла в очереди на капитальный ремонт.

«Полуразрушенная астраханская пятиэтажка стояла в очереди на капитальный ремонт. Ее жители регулярно заваливали УК жалобами на прорывы и слабое давление в трубах. И параллельно не платили за коммуналку», — пишет Telegram-канал.

В результате управляющая компания оказалась должна властям города, утверждает Mash.

«В итоге управляющая компания „Центр коммунального обслуживания“ и ее руководитель Сергей Хахалев были должны городским поставщикам воды, тепла и электричества более 3,2 млн рублей — эти деньги с них пытались взыскать через суд», — добавляет ресурс со ссылкой на Хахалева.

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