В Асбесте девушка погибла из-за ЧП на колесе обозрения

В Асбесте Свердловской области девушка сорвалась с заброшенного колеса обозрения. От полученных травм она скончалась в больнице. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ГУ МВД по региону Валерия Горелых.

Инцидент произошёл утром 4 сентября. Девушка находилась на колесе обозрения вместе с неким молодым человеком. Предполагается, что они были парой. По словам очевидцев, она пыталась свести счёты с жизнью в то время, как парень якобы пытался её удержать. Местные жители говорят, что перед тем, как сорваться, погибшая кричала: «Отпусти меня. Я сейчас спрыгну».

В результате, девушку госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Её доставили в отделение реанимации, но спасти не смогли. В Асбесте она была в гостях у бабушки. Сама девушка родом с Кубани, её родители уже извещены о случившемся.

В здании территориального ОВД Асбеста находятся близкие родственники Марии. Они пришли в райотдел, чтобы узнать более подробно об обстоятельствах трагедии, — сказал Горелов.

Ранее семиклассник из Москвы узнал, что его оставили на второй год, и попытался совершить самоубийство. Ребёнка госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.