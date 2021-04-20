В школе Армавира на детей рухнул потолок

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Часть потолка обрушилась на учеников в одной из школ Армавира. Инцидент произошёл утром 20 апреля во время урока, когда в классе находились дети. Пострадали трое второклассников.

У одного из них подозревают сотрясение головного мозга. По разным сведениям, один или два ребёнка были госпитализированы.

По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, обрушилось 10 квадратных метров турлучного покрытия. В ведомстве уточнили, что в 2018 году в помещении был произведён ремонт, в ходе которого рабочие обновили и потолок. Причиной ЧП, по некоторым данным, могли стать некачественные строительные работы.

Сейчас в школе организована внутренняя проверка. Туда прибыла комиссия из городского управления образования, передаёт ТАСС. Администрация образовательного учреждения разослала родителям сообщение о том, что были «приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности учащихся». Пока что занятия решено проводить в другом кабинете, сообщает «Подъём».

Региональная прокуратура и Следственный комитет начали проверку по факту произошедшего.

Ранее в Волгограде обрушился балкон жилого дома, на котором в это время находилась пожилая женщина. Она получила травмы.