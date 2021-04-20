В школе Армавира на детей рухнул потолок

Часть потолка обрушилась на учеников в одной из школ Армавира. Инцидент произошёл утром 20 апреля во время урока, когда в классе находились дети. Пострадали трое второклассников.
У одного из них подозревают сотрясение головного мозга. По разным сведениям, один или два ребёнка были госпитализированы.
По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, обрушилось 10 квадратных метров турлучного покрытия. В ведомстве уточнили, что в 2018 году в помещении был произведён ремонт, в ходе которого рабочие обновили и потолок. Причиной ЧП, по некоторым данным, могли стать некачественные строительные работы.
Сейчас в школе организована внутренняя проверка. Туда прибыла комиссия из городского управления образования,
Региональная прокуратура и Следственный комитет начали проверку по факту произошедшего.
Ранее в Волгограде обрушился балкон жилого дома, на котором в это время находилась пожилая женщина. Она получила травмы.