Малолетние дети погибли при пожаре в Архангельске

В Архангельске во время пожара погибли трёхлетний мальчик и годовалая девочка. Во время ЧП дети находились дома без присмотра, сообщили в областной прокуратуре. По факту происшествия ведомство организовало проверку.

Пожар произошёл в квартире, расположенной в двухэтажном деревянном многоквартирном доме на улице Стахановская.

В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — отметили в прокуратуре.

Следственные органы устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее двое детей и взрослый погибли при пожаре в частном доме в подмосковной Шатуре в посёлке Туголесский Бор. Также при пожаре пострадали ещё один ребёнок и взрослый. Тела погибших восьмилетнего мальчика и четырёхлетней девочки были найдены во время тушения огня пожарными. Очевидцы вынесли из огня 56-летнего мужчину, но спасти его не удалось.

Ещё три человека стали жертвами пожара в квартире многоэтажного жилого дома на юге Москвы. Инцидент произошёл в ночь на 4 января на Кавказском бульваре. Огонь возник в двухкомнатной квартире на пятом этаже, он охватил комнату, кухню и частично коридор. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Погибли три человека: один разбился, выпрыгнув из окна, спасаясь от огня, тела двух других обнаружили при разборе завалов.