В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на территории Аргентины. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщили представители Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Отмечается, что подземные толчки произошли в провинции Жужуй. Природное явление зафиксировали в 03:54 по времени UTC (06:54 мск).
По оценкам сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине 185 километров. Эпицентр же находился примерно в 44 километрах от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес.
Сведения о возможных разрушениях, жертвах или пострадавших в результате землетрясения отсутствуют,
Как ранее писал NEWS.ru, 4 января очередное землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Дагестане, в пяти километрах севернее Дербента.
Двумя днями ранее в 12 километрах от Дербента были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,6.