В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 6,1

Фото: volcanodiscovery.com

9 января в жилом доме на Будапештской улице произошёл пожар, в ходе которого жильцы одной из квартир, спасая трёхлетнюю дочь от огня и дыма, выбросили её с третьего этажа. Внизу девочку поймали на одеяло сотрудники полиции.

Как пишет «Фонтанка», в 19:10 в МЧС России поступил сигнал о возгорании в доме 42/3 по Будапештской улице. Горела квартира на втором этаже, но о помощи просили жильцы этажом выше....