В Алтайском крае подросток погиб из-за упавших на него футбольных ворот В селе Алтайское 16-летний подросток погиб после падения на него футбольных ворот

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В селе Алтайское Алтайского края 8 сентября 16-летний подросток погиб после падения на него футбольных ворот, сообщает пресс-служба Следственного комитета региона. В результате происшествия возбуждено уголовное дело, следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительной версии — смерть подростка наступила по неосторожности.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — заявили в пресс-службе.

Незакрепленные ворота упали на юношу после того, как он решил на них подтянуться. После падения металлической конструкции юноша скончался на месте.

СК продолжает вести сбор и закрепление доказательств по уголовному делу; расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае семилетний мальчик скончался после того, как на него упали металлические футбольные ворота, сообщается на сайте регионального управления СКР. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), уточнили в ведомстве.