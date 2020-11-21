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В алтайской колонии произошёл пожар

14:24, 22 ноября 2020
Фото: barnaulinsta/vk.com

Пожар возник в исправительной колонии № 3, расположенной в барнаульском посёлке Куета. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.

По данным ведомства, горит банно-прачечный комбинат.

Площадь возгорания большая. По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас идёт тушение, — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Исправительная колония № 3 — одна из самых крупных в регионе. Она рассчитана почти на две тысячи заключённых.

Причины пожара пока неизвестны.

Ранее в Челябинской области, как писал NEWS.ru, затопило недавно открытую инфекционную больницу, где лечат пациентов с коронавирусом. Там прорвало коммуникации.

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