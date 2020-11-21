В алтайской колонии произошёл пожар

Пожар возник в исправительной колонии № 3, расположенной в барнаульском посёлке Куета. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.
По данным ведомства, горит банно-прачечный комбинат.
Площадь возгорания большая. По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас идёт тушение, —
цитируетРИА Новости представителя ведомства.
Исправительная колония № 3 — одна из самых крупных в регионе. Она рассчитана почти на две тысячи заключённых.
Причины пожара пока неизвестны.
Ранее в Челябинской области, как писал NEWS.ru, затопило недавно открытую инфекционную больницу, где лечат пациентов с коронавирусом. Там прорвало коммуникации.