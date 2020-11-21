В алтайской колонии произошёл пожар

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В Челябинске затопило недавно открытую инфекционную больницу, в которой лечат пациентов с коронавирусом. Ночью вода стала поступать из-под пола, где проходят коммуникации. Несколько часов врачи собирали её тряпками в вёдра, но их усилия были тщетны.

По свидетельствам пациентов, залило рентген-кабинет. Из-за ЧП на час был задержан завтрак. Люди боялись выйти из палат. Сидим, как птички, на кроватях — ни в туалет, никуда. Вода очень сильно...