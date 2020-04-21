В Александрове прохожие устроили самосуд над виновником аварии

В Александрове водитель BMW Х5 проехал перекресток на красный свет, в результате чего врезался в два автомобиля и перевернулся.
Увидевшие это прохожие бросились к BMW, трое из них стали прыгать по ней с намерением разбить стекла. Позже к ним присоединились еще около 15 человек. Они попытались извлечь водителя, однако тот сопротивлялся и жал на клаксон, привлекая внимание полиции.
Как
В УМВД ситуацию с самосудом расценили так: «граждане приняли меры к извлечению водителя из салона для оказания ему медицинской помощи».
Ранее власти посёлка Култук Иркутской области рекомендовали местным жителям временно покинуть свои дома из-за дорожной аварии, в результате которой опрокинулся грузовик. Предполагается, что он перевозил некие химикаты, писал NEWS.ru.
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