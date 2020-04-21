В Александрове прохожие устроили самосуд над виновником аварии

https://static.news.ru/photo/acddfc3e-83c5-11ea-99e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Александрове водитель BMW Х5 проехал перекресток на красный свет, в результате чего врезался в два автомобиля и перевернулся.

Увидевшие это прохожие бросились к BMW, трое из них стали прыгать по ней с намерением разбить стекла. Позже к ним присоединились еще около 15 человек. Они попытались извлечь водителя, однако тот сопротивлялся и жал на клаксон, привлекая внимание полиции.

Как пишут «Владимирские ведомости» от агрессивно настроенной толпы виновника аварии спас врач скорой помощи.

В УМВД ситуацию с самосудом расценили так: «граждане приняли меры к извлечению водителя из салона для оказания ему медицинской помощи».

Ранее власти посёлка Култук Иркутской области рекомендовали местным жителям временно покинуть свои дома из-за дорожной аварии, в результате которой опрокинулся грузовик. Предполагается, что он перевозил некие химикаты, писал NEWS.ru.