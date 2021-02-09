В Афинах произошёл взрыв у здания редакции трёх газет

Минувшей ночью в Афинах произошёл взрыв. Самодельное взрывное устройство было приведено в действие у стен здания, где находятся редакции газет «Демократия», «Эстия» и Espresso.
Как
Местные СМИ предполагают, что за этим могут стоять анархисты, поддерживающие террориста Димитриса Куфондинаса. Именно они атаковали это же здание два года назад, правда, тогда ситуация была не настолько острой: злоумышленники облили краской вход в редакцию одного из изданий. Однако на данный момент это лишь версия, достоверные причины случившегося пока неизвестны.
Ранее NEWS.ru писал, что в Берлине арестовали 29-летнего мужчину, взорвавшего бомбу во дворе жилого дома в Шенеберге 4 февраля. По данным Генпрокуратуры, в квартире арестованного было обнаружено ещё девять самодельных бомб. Кроме того, на месте происшествия правоохранители нашли второе взрывное устройство. Вместе с ним также был задержан на месте взрыва второй мужчина, однако после обыска в его квартире он был отпущен.