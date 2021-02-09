В Афинах произошёл взрыв у здания редакции трёх газет

https://static.news.ru/photo/ef44569c-6b80-11eb-a854-96000091f725_660.jpg Фото: Еврокинисси / БОЛАРИ ТАТЬЯНА

Минувшей ночью в Афинах произошёл взрыв. Самодельное взрывное устройство было приведено в действие у стен здания, где находятся редакции газет «Демократия», «Эстия» и Espresso.

Как отмечает Афинское Македонское агентство новостей (AMNA), зданию нанесён ущерб, однако при этом никто не пострадал. Инцидент произошёл в столичном районе Панграти, взрыв прогремел приблизительно в 03:30 (04:00 мск). Правоохранительные органы начали расследование.

Местные СМИ предполагают, что за этим могут стоять анархисты, поддерживающие террориста Димитриса Куфондинаса. Именно они атаковали это же здание два года назад, правда, тогда ситуация была не настолько острой: злоумышленники облили краской вход в редакцию одного из изданий. Однако на данный момент это лишь версия, достоверные причины случившегося пока неизвестны.

Ранее NEWS.ru писал, что в Берлине арестовали 29-летнего мужчину, взорвавшего бомбу во дворе жилого дома в Шенеберге 4 февраля. По данным Генпрокуратуры, в квартире арестованного было обнаружено ещё девять самодельных бомб. Кроме того, на месте происшествия правоохранители нашли второе взрывное устройство. Вместе с ним также был задержан на месте взрыва второй мужчина, однако после обыска в его квартире он был отпущен.