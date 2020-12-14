В Афганистане при взрыве погиб замгубернатора Кабула

Заместитель губернатора провинции Кабул Махбубула Мохаммади и его секретарь погибли в результате взрыва в Афганистане. Ещё два человека — охранники чиновника — получили ранения.
Инцидент произошёл в одном из районов столицы Афганистана. В местной полиции предполагают, что бомба была установлена в автомобиле чиновника,
Мохаммади был заместителем губернатора по административным и финансовым вопросам.
Ранее NEWS.ru писал, что автомобиль российской дипмиссии подорвался в Кабуле 1 декабря. В результате несколько дипломатов получили лёгкую контузию.
Предполагается, что целью террористической атаки должен был стать двигавшийся перед машиной с дипломатами пикап сил национальной безопасности. Однако в МИД не исключают, что атака была направлена на российских граждан.