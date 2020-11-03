В Афганистане 24 человека пострадали при нападении на военную базу

https://static.news.ru/photo/91181a10-1da9-11eb-9774-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

При атаке на военную базу в Афганистане пострадали по меньшей мере 24 человека, в том числе военнослужащие. Инцидент произошёл в провинции Кундуз в районе Имам Шахиб.

Согласно данным источников, рядом с базой взорвался заминированный автомобиль, после чего началась перестрелка между боевиками и военными.

По словам врача одной из местных больниц, всего госпитализации потребовалась 14 военнослужащим и 10 мирным жителям, передаёт РИА Новости.

Информацию об атаке подтвердили в Минобороны Афганистана. В ведомстве также сообщили об уничтожении террориста-смертника прежде, чем он осуществил свои намерения.

Террорист-смертник, который хотел атаковать сторожевой пост пограничных войск Афганистана... в провинции Кундуз, был замечен и ликвидирован прежде, чем смог достичь своей цели, — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что часть боевиков удалось ликвидировать, другие сбежали с места происшествия.

Ранее NEWS.ru писал, что при атаке на университет в Кабуле пострадали по меньшей мере четыре человека. В числе раненых преподаватель и студент.