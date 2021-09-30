Депортируемый сбежал от конвоира и сбил его на машине в аэропорту Внуково

В аэропорту Внуково от конвоира сбежал гражданин Армении, которого должны были депортировать на родину, сообщает Telegram-канал «112». На кадрах с камеры наблюдения видно, как во время преследования злоумышленник запрыгивает в автомобиль и машина сбивает охранника.

Инцидент произошёл в тот момент, когда конвоир повёл сдавать тест на коронавирус 58-летнего Александра Эмухвари и 50-летнего Александра Давитана перед их депортацией в Ереван. Оба мужчины были судимы за кражу. Как оказалось, рядом с терминалом D их ждал сообщник на такси.

Давитану удалось вырваться и запрыгнуть в машину. Сотрудник конвойной службы побежал за ним, но был сбит автомобилем. В настоящее время он госпитализирован, сбежавших разыскивают.

Ранее из колонии-поселения в Омской области сбежал заключённый, который отбывал наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. Отсутствие осуждённого обнаружили 12 сентября в ходе плановой проверки. Заключённый содержался в ИК-6 региона, но в 2019 году ему заменили вид наказания и этапировали в другое учреждение. Впоследствии его задержали сотрудники УМВД по Омской области.