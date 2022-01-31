В Шереметьево задержали мужчину, грозившегося взорвать терминал

Полицейские задержали в аэропорту Шереметьево мужчину, который заявил, что имеет при себе взрывное устройство, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Аэропорт работает в штатном режиме, проводится проверка. О причинах инцидента пока что не сообщается.

При входе в один из терминалов посетитель заявил о наличии у него взрывного устройства. Данная информация была проверена, никаких взрывчатых устройств и взрывоопасных предметов не обнаружено, — сказал собеседник агентства.

Ранее при взлёте на взлётно-посадочной полосе был остановлен рейс авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву. Такое решение принял экипаж самолёта, пассажиров решено было доставить в столицу другим рейсом. Причины происшествия выясняет Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Предположительно, причиной инцидента могла стать техническая неисправность, обнаруженная при рулении.

До этого сообщалось, что мужчина совершил перелёт из Йоханнесбурга в Амстердам в носовом отсеке грузового самолёта, в который ему тайно удалось пробраться в аэропорту южноафриканского города. Нелегальный путешественник выжил после 11-часового перелёта. По прилёте врачи отметили у мужчины очень низкую температуру тела.