При транспортировке самолёта в московском аэропорту Шереметьево произошла поломка буксировочного устройства лайнера, а не стойки шасси. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево.
Там уточнили, что в момент инцидента на борту не было пассажиров.
Произошло срезание двух болтов, которые соединяют буксировочное устройство и воздушное судно, —
цитируетинформацию пресс-службы РБК.
По данным ТАСС, речь
Ранее NEWS.ru писал, что инцидент произошёл во время буксировки лайнера вечером 4 января. В связи с этим в Шереметьево были задержаны несколько вылетов.
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