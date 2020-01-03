https://static.news.ru/photo/a91748d0-2f9c-11ea-bc99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При транспортировке самолёта в московском аэропорту Шереметьево произошла поломка буксировочного устройства лайнера, а не стойки шасси. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево.

Там уточнили, что в момент инцидента на борту не было пассажиров.

Произошло срезание двух болтов, которые соединяют буксировочное устройство и воздушное судно, — цитирует информацию пресс-службы РБК.

По данным ТАСС, речь идёт о Boeing 777, который должен был вылететь в Петропавловск-Камчатский.

Ранее NEWS.ru писал, что инцидент произошёл во время буксировки лайнера вечером 4 января. В связи с этим в Шереметьево были задержаны несколько вылетов.