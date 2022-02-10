В аэропорту Шереметьево на стоянке самолётов произошёл пожар

На стоянке №208 московского аэропорта «Шереметьево» вспыхнул пожар, сообщил Telegram-канал 112. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание при заряде бортовых аккумуляторов, авиатехника не пострадала.

На стоянке техники для обслуживания самолётов произошло короткое замыкание в передвижной станции электрозарядки, — сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам представителя воздушной гавани, огонь был потушён был последствий, никто не пострадал. Позже сообщили, что инцидент не повлиял на работу аэропорта и расписание полётов. Рейсы задержаны не были и аэропорт работает в штатном режиме.

В декабре прошлого года в аэропорт Шереметьево поступило сообщение, что более 20 самолётов, находящихся на территории воздушной гавани «заминированы». О бомбах сообщил неизвестный в анонимном письме, которое пришло на электронную почту аэропорта. Тревога оказалась ложной.

В том же месяце, в Шереметьево загорелся автомобиль наземных служб. Водитель выгружал наборы питания для пассажиров, в это время в салоне машины произошло короткое замыкание.