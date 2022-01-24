В аэропорту Пулково обнаружили тело таксиста из Таджикистана

В автомобиле в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Отмечается, что погибший был гражданином Таджикистана. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Вечером в воскресенье на съезде с пандуса в аэропорту Пулково было найдено тело 26-летнего таксиста, гражданина Таджикистана. По предварительной информации, мужчина погиб от ножевых ранений в горло и в грудь, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в салоне машины был найден нож. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Петербургское издание «Фонтанка» отмечает , что убитому водителю Volkswagen Polo было 26 лет, а в РФ он въехал в декабре прошлого года. Гражданин Таджикистана имел патент на работу, но не встал на миграционный учёт. Помимо этого на камеры видеонаблюдения попали кадры посадки четырёх людей в такси, после чего двое из них покинули автомобиль.

Ранее сообщалось, что тело таксиста, предположительно совершившего самоубийство, было обнаружено в автомобиле на Боровском шоссе в районе Ново-Переделкино в Москве. Других подробностей инцидента не приводилось.