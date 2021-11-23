В аэропорту Норильска самолёт выкатился за пределы ВПП
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
11:07, 24 ноября 2021
Sukhoi Superjet-100Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press
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В аэропорту Норильска самолёт при посадке выкатился за пределы ВПП. Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК, борт Sukhoi Superjet-100 выполнял рейс из Челябинска, на его борту находились 81 пассажир и 6 членов экипажа. Пострадавших нет.
Sukhoi Superjet 100 осуществлял рейс Челябинск — Норильск. При посадке в аэропорту Норильска самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние приблизительно 30 метров, — пояснили в ведомстве.
Как отмечается, на место происшествия выехала следственная группа Восточного МСУТ СК России для установления всех обстоятельств инцидента.
Фото с места авиапроисшествия публикует Telegram-канал «112».
Накануне аварийную посадку на Камчатке совершил самолёт Як-40. Борт выполнял рейс из аэропорта «Тиличики» в Петропавловск-Камчатский. Причиной инцидента стал отказ двигателя.
Ранее заслуженный лётчик России Юрий Сытник заявил, что одной из причин выполнения ошибочных действий пилотами самолётов является их недостаточное обучение. По его словам, из авиационных училищ приходят люди без опыта налёта на маленьких самолётах и их сразу сажают на большие судна.