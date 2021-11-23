В аэропорту Норильска самолёт выкатился за пределы ВПП

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В Тюмени пьяный водитель на BMW сбил двух дорожных рабочих. Пострадавшие скончались на месте. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области, мужчины расчищали снег на объездной дороге, выставив предварительно спецзнаки с мигающей подсветкой. Однако водитель их не заметил и влетел на полной скорости.

В Тюмени на Объездной дороге 23 ноября около 23:00 (21:00 мск) произошло ДТП в районе улицы Федюнинского, 54. В аварии погибли двое дорожных рабочих: одному из них 61 год, возраст...