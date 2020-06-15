В аэропорту Домодедово «заминировали» все самолёты на стоянке

https://static.news.ru/photo/04bec6ba-af20-11ea-a97d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экстренные службы проверяют анонимное сообщение о «минировании» самолётов в столичном аэропорту Домодедово. Воздушная гавань продолжает работать в обычном режиме, эвакуация не проводится.

Как передаёт ТАСС, неизвестные заявили о заложенных взрывных устройствах во всех самолётах на стоянке, а также в здании самого аэропорта.

Кроме того, ранее из-за анонимных сообщений о «минировании» были эвакуированы сотрудники и посетители десяти районных судов Москвы. На улицу пришлось срочно вывести граждан, находившихся в Лефортовском, Измайловском, Басманном, Чертановском, Преображенском, Бутырском, Кузьминском, Нагатинском, Коптевском и Черёмушкинском судах.

Волна «минирований» захлестнула Россию в конце 2019 года. Злоумышленники рассылают угрозы судам, торговым центрам, метрополитену, вокзалам, школам и детским садам. Все подобные сообщения оказались ложными.

По данным ФСБ, «террористы» пользовались пятью зарубежными сервисами для массовой рассылки писем о «взрывных устройствах» в РФ. Роскомнадзор заблокировал к ним доступ.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер заявил, что сообщения о минировании самолётов, поступающие в российские экстренные службы, являются частью гибридной войны, которая ведётся против России. Он отметил, что государство не может не реагировать на подобные сообщения, так как некоторые из них могут оказаться настоящими. Силовым структурам приходится оперативно реагировать на действия злоумышленников, писал NEWS.ru.