Пожар произошёл в административном здании в Пензе

https://static.news.ru/photo/ad75fd46-79d7-11eb-9622-96000091f725_660.jpg Фото: 58.mchs.gov.ru

В Пензе загорелось административное здание на улице Калинина, 118. В результате возгорания шесть человек обратились за помощью к медикам.

Пожар возник днём в воскресенье, 28 февраля, на втором этаже здания. Огонь охватил площадь в 100 кв. м. К 16:40 спасателям удалось ликвидировать открытое горение, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Причины происшествия выясняются.

Ранее при пожаре в Димитровграде Ульяновской области погибли 24-летний молодой человек и годовалый мальчик. Четыре человека самостоятельно эвакуировались. Возгорание произошло в доме на улице Тухачевского ночью в четверг, 25 февраля. Площадь пожара составила 80 кв. м.

Ещё один трагический случай произошёл в частном доме в деревне Лугинино городского округа Солнечногорск. Там огонь унёс жизни мужчины и двух детей. Прокуратура Московской области начала проверку. По предварительным данным, причиной пожара мог стать неисправный удлинитель, который был подключён к обогревателю, писал NEWS.ru.