Пожар произошёл в административном здании в Пензе

В Пензе загорелось административное здание на улице Калинина, 118. В результате возгорания шесть человек обратились за помощью к медикам.
Пожар возник днём в воскресенье, 28 февраля, на втором этаже здания. Огонь охватил площадь в 100 кв. м. К 16:40 спасателям удалось ликвидировать открытое горение,
Причины происшествия выясняются.
Ранее при пожаре в Димитровграде Ульяновской области погибли 24-летний молодой человек и годовалый мальчик. Четыре человека самостоятельно эвакуировались. Возгорание произошло в доме на улице Тухачевского ночью в четверг, 25 февраля. Площадь пожара составила 80 кв. м.
Ещё один трагический случай произошёл в частном доме в деревне Лугинино городского округа Солнечногорск. Там огонь унёс жизни мужчины и двух детей. Прокуратура Московской области начала проверку. По предварительным данным, причиной пожара мог стать неисправный удлинитель, который был подключён к обогревателю, писал NEWS.ru.