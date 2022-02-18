В администрации Новочеркасска прошли обыски из-за незаконной передачи земли
В администрации города Новочеркасска прошли обыски в связи с возбуждением уголовного дела о превышении должностных полномочий. Как сообщается на сайте следственного управления СК России по Ростовской области, поводом для возбуждения дела стала незаконная передача в собственность крупного земельного участка.
По версии следствия, неустановленные чиновники администрации Новочеркасска незаконно
По материалам, предоставленным управлением ФСБ России по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), — говорится в сообщении.
Санкции по данной статье предусматривают до четырёх лет лишения свободы.
Ранее днём ФСБ провела следственные действия в Минздраве Челябинской области, местные СМИ сообщали, что обыску подвергся кабинет замминистра Александра Кузнецова, который занимает этот пост с 2013 года и курирует в ведомстве сферу муниципальных закупок. Позже стало известно, что Кузнецов был задержан, он подозревается в злоупотреблениях при проведении госзакупок медоборудования для больниц области.