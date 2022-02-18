В администрации Новочеркасска прошли обыски из-за незаконной передачи земли

Фото: Николай Гернет/РИА Новости

Следственный комитет России опубликовал в своём YouTube-канале кадры с мужчинами, задержанными за нападение на полицейских на станции метро «Тульская». Помимо кадров допроса, на видео попала и съёмка с камер наблюдения, свидетельствующая о задержании одного из участников инцидента.

Ранее сообщалось, что двое пассажиров столичной подземки напали на сотрудников полиции на станции «Тульская» вечером 17 февраля после того, как полицейские попросили их пройти в отделение для установления личности. Пассажиры...