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В администрации Новочеркасска прошли обыски из-за незаконной передачи земли

15:12, 18 февраля 2022
В администрации Новочеркасска прошли обыски из-за незаконной передачи земли Фото: Николай Гернет/РИА Новости
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В администрации города Новочеркасска прошли обыски в связи с возбуждением уголовного дела о превышении должностных полномочий. Как сообщается на сайте следственного управления СК России по Ростовской области, поводом для возбуждения дела стала незаконная передача в собственность крупного земельного участка.

По версии следствия, неустановленные чиновники администрации Новочеркасска незаконно предоставили в собственность местной жительнице земельный участок на территории города площадью 1178 квадратных метров.

По материалам, предоставленным управлением ФСБ России по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), — говорится в сообщении.

Санкции по данной статье предусматривают до четырёх лет лишения свободы.

Ранее днём ФСБ провела следственные действия в Минздраве Челябинской области, местные СМИ сообщали, что обыску подвергся кабинет замминистра Александра Кузнецова, который занимает этот пост с 2013 года и курирует в ведомстве сферу муниципальных закупок. Позже стало известно, что Кузнецов был задержан, он подозревается в злоупотреблениях при проведении госзакупок медоборудования для больниц области.

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