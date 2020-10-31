В администрации Челябинска опровергли сведения о погибших в больнице

Сведения о двух погибших пациентах горбольницы № 2 Челябинска, где произошёл пожар и взорвались кислородные баллоны, не соответствуют действительности. При транспортировке людей из медицинского учреждения после ЧП никто не пострадал. Об этом журналистам сообщили сотрудники пресс-службы администрации Челябинска.
ЧП произошло 31 октября в ковид-госпитале. К моменту взрыва на территории больницы уже работали пожарные, приехавшие по вызову из-за возгорания. По данным МЧС, огонь охватил два здания больницы, возгорание локализовали на площади 130 квадратных метров. Из учреждения были эвакуированы 158 человек. Позднее источник в экстренных службах сообщил, что два пациента погибли, так как в результате взрыва перестали получать кислородную поддержку.
В администрации эту информацию опровергли.
Жертв и пострадавших нет. При транспортировке никому из пациентов не стало плохо, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.
Губернатор региона Алексей Текслер позже сообщил, что два пациента больницы умерли утром до того, как произошёл пожар, передаёт РИА Новости.
Как ранее передавал NEWS.ru, из горбольницы № 2 Челябинска, где произошёл пожар и взорвались кислородные баллоны, эвакуируют пациентов. В региональном правительстве заверяют, что коечного фонда хватит на всех.