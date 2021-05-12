В Абхазии нашли шесть из семи пропавших российских туристов

https://static.news.ru/photo/d0cd4a08-b3be-11eb-ae32-96000091f725_660.jpg Фото: mchsra.info

В Абхазии на связь со спасателями вышли шесть из семи пропавших в горах российских туристов. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС республики продолжают поиски ещё одного гражданина РФ. Об этом 13 мая сообщили представители пресс-службы ведомства, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в абхазских горах пропали семь россиян. Позднее шесть из них вышли на связь со спасателями, спускаясь с высокогорья. Они заявили, что ещё один турист не может спуститься самостоятельно. Спасатели уже получили ориентировочные координаты места его нахождения. К настоящему моменту облёт местности результатов не дал.

Мы держим связь с группой туристов, с ними всё нормально. А вот потерявшегося мы до сих пор не можем найти. Сделали несколько облётов того места, где он мог предположительно находиться, но его там нет. Поиски продолжаем, — заявили в МЧС.

Ранее появилась информация о пропаже главы омского Минздрава. Он отправился на охоту 7 мая. Спустя несколько дней его удалось найти. Как выяснилось позднее, министр выжил во время блуждания по лесу благодаря припасам охотников.