В 37 регионах России выявили 106 неонацистов, готовивших теракты

В 37 регионах России выявили 106 неонацистов-сторонников украинской группировки «М.К.У.», готовившей теракты и массовые убийства. Двое из них готовили вооружённые нападения на образовательные учреждения, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ФСБ.

Сообщается, что лидер группировки Егор Краснов через соцсети и мессенджеры доводил до своих сторонников в российских регионах указания о совершении терактов и массовых убийств.

В числе задержанных сторонников «М.К.У.» установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Егора Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Ещё двое задержанных подозреваются в подготовке вооружённых нападений на образовательные учреждения, — уточняется в сообщении.

Кроме того, в Пензенской области и Коми выявили две аффилированные с «М.К.У» группы экстремистов. У них изъяты охотничье оружие и боеприпасы, пневматические пистолеты, большое количество холодного оружия, а также баллончики со слезоточивым газом. Решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.

В апреле ФСБ сообщила, что задержала в девяти российских городах 16 сторонников украинского молодёжного радикального сообщества «М.К.У.». Кроме того, 19 марта в Геленджике и Ярославле задержали 14 участников того же сообщества.