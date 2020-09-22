«Увидимся в 2026-м»: пропавшая 12-летняя девочка оставила сообщение подруге

https://static.news.ru/photo/71173e8e-fcda-11ea-95dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Стали известны новые подробности исчезновения 12-летней дочери известного московского дизайнера Надежды Славиной. Выяснилось, что школьница много лет готовилась к побегу, а незадолго до того, как пропала, отправила подруге странное сообщение.

Увидимся в 2026, — говорилось в тексте послания.

По данным Life, пропавшая Диана Жулина попросила у подруги удалить всю их переписку. Она также завещала ей свой телефон и дневник.

Мать девочки рассказала журналистам, что ранее замечала у неё суицидальные наклонности. Школьница якобы даже состояла в подозрительных группах в соцсетях. Диана считала, что мать не любит её, и поэтому проживала у бабушки с дедушкой. По факту исчезновения ребёнка Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК «Убийство».

Ранее NEWS.ru писал, что до своего исчезновения девочка общалась со своим одноклассником. Именно через него Диана Жулина передала свои вещи и прощальную записку. Она встретилась с другом возле школы, где вручила ему пакет с вещами якобы «подруге», а затем молча помахала рукой.