Травмы при аварийной посадке вертолёта Ми-8 на севере Красноярского края получили 15 человек.
По данным Минздрава региона, всех пострадавших осмотрели врачи.
Два человека госпитализированы. Остальным назначено амбулаторное лечение, — сообщили в ведомстве.
При этом в медицинских службах рассказали о 12 пострадавших, среди которых нет пациентов с тяжёлыми травмами,
Как писал NEWS.ru, вертолёт Ми-8 повредил хвостовую балку и лопасти несущего винта при жёсткой посадке в Красноярском крае. Причиной стало попадание вертолёта в снежный вихрь. На его борту в это время находился 21 человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен