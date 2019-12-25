https://static.news.ru/photo/b150e820-26fb-11ea-866c-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

Травмы при аварийной посадке вертолёта Ми-8 на севере Красноярского края получили 15 человек.

По данным Минздрава региона, всех пострадавших осмотрели врачи.

Два человека госпитализированы. Остальным назначено амбулаторное лечение, — сообщили в ведомстве.

При этом в медицинских службах рассказали о 12 пострадавших, среди которых нет пациентов с тяжёлыми травмами, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, вертолёт Ми-8 повредил хвостовую балку и лопасти несущего винта при жёсткой посадке в Красноярском крае. Причиной стало попадание вертолёта в снежный вихрь. На его борту в это время находился 21 человек.