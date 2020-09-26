Увеличилось число погибших в ДТП с автобусом под Калининградом

https://static.news.ru/photo/04221a1a-00b3-11eb-9d4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: 39.mchs.gov.ru

Число погибших в ДТП с пассажирским автобусом и песковозом в Калининградской области увеличилось до семи человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Там уточнили, что в больнице скончался водитель автобуса. Ранее сообщалось о шести жертвах аварии, среди которых — водитель грузового автомобиля и 11-летний ребёнок. Госпитализированы были восемь человек.

По предварительной информации, автобус маршрута № 120, следовавший из Калининграда в населённый пункт Янтарный, на прямом участке дороги выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с песковозом.

Авария произошла 27 сентября в 10:20 (11:20 мск) в Зеленоградском городском округе в районе посёлков Круглово и Кумачёво. По словам местных жителей, трасса в этом месте недостаточно широкая, поэтому водители нередко «цепляют» встречную полосу, следуя при этом на высокой скорости, писал NEWS.ru.