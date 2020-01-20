https://static.news.ru/photo/9f7d06e6-3b74-11ea-9160-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В дагестанском городе Кизляре число людей, отравившихся питьевой водой с начала января, почти достигло 200.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы мэрии города Сельминаз Салихова. По её словам, сейчас в городской больнице с симптомами острой кишечной инфекции после отравления водой находятся 189 человек. 103 из них — дети. Ещё четверо лежат в больнице Тарумовского района.

Она отметила, что сообщение об этом было озвучено на оперативном совещании под руководством мэра города Александра Шувалова. Причиной массового отравления стала некачественная водопроводная вода. Сейчас подача воды по водопроводу приостановлена, питьевая вода подвозится автоцистернами. По факту случившегося проводится расследование, передаёт « Интерфакс-Юг ».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в дагестанском Кизляре число отравившихся питьевой водой возросло до 164 человек. Ранее сообщалось о 130 заболевших.