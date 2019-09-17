https://static.news.ru/photo/4b4d1c40-d923-11e9-bdbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: «Технологии Безопасности» - надежная защита!/vk.com

Площадь пожара на складе с пиломатериалами в Красноярске увеличилась с 400 до 500 кв. м. Информации о пострадавших нет.

На Северном шоссе произошло загорание склада с пиломатериалами на площади 500 квадратных метров, — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее региональное МЧС сообщало о возгорании на площади в 400 кв. м. Борьбу с огнём в настоящее время ведут более 20 пожарных, на месте работают семь единиц техники. Угроза дальнейшего распространения огня снята.

Как писал News.ru, четверо взрослых и четверо детей погибли на пожаре в Красноярске. Их тела обнаружили при разборе сгоревших конструкций. Пожар произошёл в пятиэтажном доме по ул. Гусарова в квартире на третьем этаже. Возгорание составило 40 квадратных метров. Однако спастись взрослым и детям не удалось.