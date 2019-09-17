Площадь пожара на складе с пиломатериалами в Красноярске увеличилась с 400 до 500 кв. м. Информации о пострадавших нет.
На Северном шоссе произошло загорание склада с пиломатериалами на площади 500 квадратных метров, — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее региональное МЧС сообщало о возгорании на площади в 400 кв. м. Борьбу с огнём в настоящее время ведут более 20 пожарных, на месте работают семь единиц техники. Угроза дальнейшего распространения огня снята.
Как писал News.ru, четверо взрослых и четверо детей погибли на пожаре в Красноярске. Их тела обнаружили при разборе сгоревших конструкций. Пожар произошёл в пятиэтажном доме по ул. Гусарова в квартире на третьем этаже. Возгорание составило 40 квадратных метров. Однако спастись взрослым и детям не удалось.