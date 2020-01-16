https://static.news.ru/photo/faee2358-385d-11ea-9717-fa163e074e61_660.jpg Олег Новицкий Фото: NASA Johnson/flickr.com

Деньги и имущество почти на миллион рублей вынесли грабители из квартиры космонавта Олега Новицкого в Москве. Злоумышленники сломали решётку на окне, разбили стекло и проникли в жилище, расположенное на первом этаже.

В доме нет видеонаблюдения, охраны или сигнализации, передаёт «Комсомольская правда». Похитители вынесли 815 тысяч рублей наличностью, прихватив четыре пары часов и сейф с травматическим пистолетом «Гроза».

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ за кражу в крупном размере.

Ранее, как писал NEWS.ru, в центре Москвы из «Детского мира» похитили популярных кукол Pooopsie Surp. Каждая из них стоит в среднем две тысячи рублей.