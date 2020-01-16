Деньги и имущество почти на миллион рублей вынесли грабители из квартиры космонавта Олега Новицкого в Москве. Злоумышленники сломали решётку на окне, разбили стекло и проникли в жилище, расположенное на первом этаже.
В доме нет видеонаблюдения, охраны или сигнализации,
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ за кражу в крупном размере.
Ранее, как писал NEWS.ru, в центре Москвы из «Детского мира» похитили популярных кукол Pooopsie Surp. Каждая из них стоит в среднем две тысячи рублей.
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