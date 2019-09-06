Трёхлетний мальчик, который утонул на Кипре 7 сентября, являлся гражданином Украины. Об этом заявили в российском посольстве.
Дипломаты РФ обратились за информацией к кипрским властям, передаёт
В итоге удалось выяснить, что погибший мальчик был гражданином Украины, — сказали в посольстве.
Местные СМИ писали, что трагедия произошла в деревне Аргака в округе Пафос. Отец мальчика обнаружил его в бассейне без сознания. К приезду медиков у малыша ещё сохранялся пульс. Он скончался в машине скорой помощи.
Ранее News.ru писал, что семья ребёнка проживала на острове в качестве резидентов уже длительное время.