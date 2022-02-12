Устроивший стрельбу в Среднеуральске мужчина сознался в убийстве жены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять человек погибли в Ивановской области при пожаре в частном доме. Полицейские нашли тела четырёх детей в возрасте от года до десяти лет и их матери. Известно, что семья состояла на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, а дети росли в антисанитарных условиях. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК.

13 февраля 2022 года около восьми часов утра в следственные органы СУ СК России по Ивановской области поступило сообщение о гибели четверых малолетних детей в результате пожара, произошедшего в одном...