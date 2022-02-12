Устроивший стрельбу в Среднеуральске мужчина сознался в убийстве жены
Антон Соловьев
Антон Соловьев
18:35, 13 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мужчина, устроивший 13 февраля стрельбу в городе Среднеуральск, сознался в преступлении, об этом передаёт Telegram-канал Lenta.ru. Как сообщают правоохранительные органы, 67-летний Виктор Меньшиков застрелили свою жену, так-как женщина тяжело болела и была парализована. Меньшиков прикрыл тело жены одеялом и положил на него цветы. Ранее появившаяся информация о том, что мужчина стрелял по прохожим, не подтвердилась. Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее стало известно о мужчине, стреляющем из окна жилого дома по прохожим. Оказалось, что стрельба была только дома: одним выстрелом из охотничьего ружья мужчина убил свою жену, другим — задел стену. Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы, — сообщает Telegram-канал.
Ранее сообщалось, мужчина был сильно пьян и застрелил свою жену. На место происшествия приехала полиция и оцепила двор. О других пострадавших не сообщалось. В последствии, полицейские задержали мужчину.