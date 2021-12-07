Устроивший стрельбу в московском МФЦ мужчина заранее спланировал нападение

Мужчина, устроивший стрельбу в здании МФЦ на юго-востоке Москвы, спланировал нападение заранее. Он открыл огонь прямо с порога, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Сергей Глазов заранее спланировал нападение, он пришел в МФЦ, отказался надеть маску и с порога начал стрелять, — рассказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, задержанный за стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы Сергей Глазов в момент совершения преступления находился в неадекватном состоянии. Выяснилось, что мужчина является подполковником СВР в запасе и не был судим.

Подозреваемый приехал в МФЦ на велосипеде с мотором. После просьбы сотрудников учреждения надеть маску он неожиданно открыл стрельбу из боевого, не зарегистрированного на него оружия. Известно о двух погибших — администраторе учреждения и охраннике центра. Ещё трое ранены, в том числе 10-летний ребёнок.

Ранее сообщалось, что после стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия». Злоумышленнику грозит пожизненное заключение, его также проверят на вменяемость.