Правоохранители задержали мужчину, который ворвался в московскую гостиницу «Восход» и устроил стрельбу, пишет Telegram-канал SHOT. По данным источника, им оказался 22-летний молодой человек.
Канал отмечает, что нарушителя порядка везут в полицию, где продолжат разбирательства. Сотрудники полиции увели дебошира в машину, предварительно скрутив его. На представленном видео видно, что у задержанного темные волосы, под которыми он скрывал лицо. Других подробностей задержания не представлено.
Стало известно, что злоумышленник ворвался с пистолетом в номер гостиницы в понедельник, 21 апреля. Постояльцы утверждали, что слышали громкие хлопки. Стрелку удалось скрыться с места преступления.
Ранее в Чите мужчина пробрался на детскую площадку местного ЖК и открыл огонь. Злоумышленник пролез через забор и направился в сторону детей, после чего достал оружие и начал стрелять в воздух. СК России начал разбирательство по инциденту.
В Кингисеппском районе Ленобласти полиция задержала лихача, погоня за которым обернулась стрельбой. Водитель иномарки нарушил ПДД и отказался выполнить требования правоохранителей. Сотрудникам ГАИ пришлось стрелять по колесам, чтобы задержать его.