Устроивший стрельбу в гостинице мужчина попался полиции Полиция задержала ворвавшегося в московскую гостиницу «Восход» стрелка

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Правоохранители задержали мужчину, который ворвался в московскую гостиницу «Восход» и устроил стрельбу, пишет Telegram-канал SHOT. По данным источника, им оказался 22-летний молодой человек.

Канал отмечает, что нарушителя порядка везут в полицию, где продолжат разбирательства. Сотрудники полиции увели дебошира в машину, предварительно скрутив его. На представленном видео видно, что у задержанного темные волосы, под которыми он скрывал лицо. Других подробностей задержания не представлено.

Стало известно, что злоумышленник ворвался с пистолетом в номер гостиницы в понедельник, 21 апреля. Постояльцы утверждали, что слышали громкие хлопки. Стрелку удалось скрыться с места преступления.

Ранее в Чите мужчина пробрался на детскую площадку местного ЖК и открыл огонь. Злоумышленник пролез через забор и направился в сторону детей, после чего достал оружие и начал стрелять в воздух. СК России начал разбирательство по инциденту.

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