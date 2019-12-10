Застреливший шестерых человек в больнице чешского города Острава мужчина покончил с собой, прежде чем его успели задержать полицейские.
Как рассказали в правоохранительных органах, подозреваемый скрылся с места трагедии на автомобиле Renault Laguna. Спустя некоторое время его удалось обнаружить, полицейские начали стрелять по машине, однако предполагаемый преступник опередил их, совершив самоубийство.
По последним данным, жертвами нападавшего стали шесть человек. Полицейские эвакуировали пациентов и персонал медицинского учреждения, писал NEWS.ru. На месте стрельбы работают следователи, они выясняют причины, подтолкнувшие мужчину к нападению.