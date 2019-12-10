https://static.news.ru/photo/a2f0104e-1b39-11ea-97b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: CTK/Global Look Press

Застреливший шестерых человек в больнице чешского города Острава мужчина покончил с собой, прежде чем его успели задержать полицейские.

Как рассказали в правоохранительных органах, подозреваемый скрылся с места трагедии на автомобиле Renault Laguna. Спустя некоторое время его удалось обнаружить, полицейские начали стрелять по машине, однако предполагаемый преступник опередил их, совершив самоубийство.

Aktuální informace na místě je 6 mrtvých a 2 zranění. pic.twitter.com/2ULrc1rgjM — Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019

По последним данным, жертвами нападавшего стали шесть человек. Полицейские эвакуировали пациентов и персонал медицинского учреждения, писал NEWS.ru. На месте стрельбы работают следователи, они выясняют причины, подтолкнувшие мужчину к нападению.