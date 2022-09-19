Устроивший ДТП в Подмосковье водитель Gelandewagen сбегал из психбольницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель автомобиля Gelandewagen, попавшего в смертельное ДТП на трассе в Подмосковье, ранее сбегал из психбольницы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на слова собеседника, знакомого с ситуацией. Также, по словам источника, мужчина был ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

Лютов оказывался в оперативных сводках курских правоохранителей в 2014 году.

Об аварии стало известно рано утром в понедельник, 19 сентября. ДТП произошло на 46-м километре трассы М-5 «Урал».

Предположительно, водитель Gelandewagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с несколькими автомобилями. В аварии погиб 42-летний водитель такси Александр Никишов, двое пассажиров других машин были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Отмечается, что после аварии мужчина начал пить вино и вести себя агрессивно. Прибывшим на место происшествия полицейским пришлось надеть на предполагаемого преступника наручники.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы столкнулись автомобили BMW и Ford. В результате ДТП были госпитализированы шестеро детей в возрасте от 6 до 13 лет. BMW врезался в Ford, остановившийся на проезжей части из-за неисправности. По словам водителя BMW, он не заметил остановившееся авто.