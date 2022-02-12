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Устроившего стрельбу в Среднеуральске мужчину задержали

14:25, 13 февраля 2022
Устроившего стрельбу в Среднеуральске мужчину задержали Фото: Реальный Среднеуральск/vk.com
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Мужчину, который устроил стрельбу в Свердловской области в городе Среднеуральске, задержала полиция, сообщает Telegram-канал Mash. По неподтверждённым данным, мужчина сильно пьян и застрелил свою жену. На место происшествия уже приехала полиция и оцепила двор. О других пострадавших не сообщается.

13 февраля сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который устроил стрельбу из салона автомобиля. Оружие он направлял на своего соседа. Инцидент произошёл в Кировском районе Северной столицы. У злоумышленника изъяли пистолет. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Его судили за кражу.

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