Комплекс «Стрела» направили для обследования жилого дома в Красноярске, где произошёл хлопок газа. Об этом сообщило управление МЧС по Красноярскому краю.
Как передаёт
На данный момент эвакуированные всё ещё находятся возле постройки. Спасатели продолжают выводить людей из других подъездов. Место происшествия оцеплено.
Ранее News.ru писал, что хлопок в жилом доме мог стать следствием нарушения правил хранения бензина. По одной из версий, жильцы хранили его на лестничной клетке первого этажа в самодельном ящике.