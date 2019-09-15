https://static.news.ru/photo/7372432e-d7a9-11e9-beee-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЧП-Красноярск/vk.com

Комплекс «Стрела» направили для обследования жилого дома в Красноярске, где произошёл хлопок газа. Об этом сообщило управление МЧС по Красноярскому краю.

Как передаёт РИА Новости , специалисты зафиксировали повреждения в одном из подъездов. Опасения вызывает деформация стены между мусоропроводом и лестничной площадкой.

На данный момент эвакуированные всё ещё находятся возле постройки. Спасатели продолжают выводить людей из других подъездов. Место происшествия оцеплено.

Ранее News.ru писал, что хлопок в жилом доме мог стать следствием нарушения правил хранения бензина. По одной из версий, жильцы хранили его на лестничной клетке первого этажа в самодельном ящике.