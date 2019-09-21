https://static.news.ru/photo/21ab29f6-dcff-11e9-a8d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Регион-26 | Ставрополь/vk.com

На территории города Ставрополя вандалы разгромили несколько арт-объектов, в том числе установленного на День города слона из яблок.

Об этом стало известно 22 сентября.

Кроме того, злоумышленники сорвали все цветы с цветочной арки, с которой дети убрали всё сено.

На разрушение слона из яблок у вандалов ушло несколько минут. В свою очередь возведение арт-объекта заняло семь часов.

Слона из яблок на странице «Регион-26. Ставрополье» назвали «голым символом ставропольской жадности».

Также гости праздника объели крону дерева, сделанную из сахарной ваты.

День города в Ставрополе отмечается в четвёртую субботу сентября.

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