На территории города Ставрополя вандалы разгромили несколько арт-объектов, в том числе установленного на День города слона из яблок.
Об этом стало известно 22 сентября.
Кроме того, злоумышленники сорвали все цветы с цветочной арки, с которой дети убрали всё сено.
На разрушение слона из яблок у вандалов ушло несколько минут. В свою очередь возведение арт-объекта заняло семь часов.
Слона из яблок на странице «Регион-26. Ставрополье»
Также гости праздника объели крону дерева, сделанную из сахарной ваты.
День города в Ставрополе отмечается в четвёртую субботу сентября.
Как писал News.ru, удмуртская полиция задержала троих 12-летних школьников по факту вандализма на кладбище. Они повалили и повредили кресты и плиты 14 надгробий на погосте в Воткинске. Все школьники из неблагополучных семей. Двое из них ранее уже попадали в поле зрения полицейских.