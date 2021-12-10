Установлен предварительный виновник ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы

Установлен предварительный виновник аварии, в которой погиб депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров. Как пишет Telegram-канал SHOT, водитель фуры, столкнувшейся с машиной депутата, до этого вылетел на встречную полосу, где зацепил автомобиль Skoda.

После столкновения с первым авто фура протаранила Toyota Camry, в которой и находился Зафиров с другом. От полученных травм они скончались на месте. Установлено, что водитель грузовой машины был трезв. Инцидент произошёл примерно в 22:30. Уточняется, что предварительный виновник ДТП не справился с управлением.

Эвклиду Зафирову было 60 лет. С 1997 по 2002 год он являлся генеральным директором ОАО «Коломенский завод РТИ», после чего до апреля 2021 года занимал должность гендиректора ООО ММП «ИЛИОС». С мая текущего года являлся председателем совета директоров Коломенского завода резиновых технических изделий. В Мособлдуме представлял фракцию «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров погиб в результате ДТП в Раменском районе Подмосковья.