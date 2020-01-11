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В городе Беслан на территории Северной Осетии сотрудники правоохранительных органов задержали вора на месте преступления. Оказалось, что злоумышленник уснул в ограбленном доме после употребления спиртных напитков. Об этом в воскресенье, 12 января, журналистам рассказали представители пресс-службы МВД по региону.

Жительница Беслана, возвращаясь домой, увидела, что одно из её окон разбито. Она решила не заходить внутрь одна, а сразу обратиться в полицию. Правоохранители вошли в дом и увидели мужчину, который немедленно попытался скрыться. Сделать ему этого не удалось, злоумышленник был задержан.

Как выяснилось впоследствии, ранее судимый житель села Карджин проник в дом женщины и украл всё, что имело ценность в его представлении. В числе похищенного имущества были скатерти, предметы интерьера и посуда. Сумма ущерба — 35 тысяч рублей.

Злоумышленник продал украденное проезжавшему мимо таксисту, а на вырученные деньги купил алкоголь. Горячительные напитки мужчина решил выпить в доме, где совершил кражу. И под действием алкоголя там же и уснул, — приводит РИА Новости сообщение от МВД.

В настоящее время в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Как ранее передавал NEWS.ru, в квартиру безработной жительницы Москвы на проспекте Маршала Жукова проник неизвестный и украл у женщины деньги и драгоценности. Общая сумма ущерба превышает 7 млн рублей.