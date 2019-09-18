https://static.news.ru/photo/04b661ee-da2a-11e9-a75d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

На 61-м году жизни скончался известный румынский театральный режиссёр Александру Дарие.

По данным агентства AGERPRES , причиной смерти стал цирроз печени.

Александру Дарие родился в семье актёров Юрие Дарие и Консуэлы Русу. За свою карьеру он стал постановщиком большого количества спектаклей на родине и за рубежом. Среди спектаклей, над которыми работал Дарие, — «Сон в летнюю ночь» и «Зимняя сказка» по Уильяму Шекспиру и «Три сестры» по Антону Чехову.

В 2006 году он занял пост председателя Союза театров Европы, на котором работал до 2011 года. Является лауреатом румынских и зарубежных премий и наград.

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