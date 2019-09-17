https://static.news.ru/photo/81c9fde0-d95c-11e9-a160-fa163e074e61_660.jpg Фото: airo-xxi.ru/wikipedia.org

На 54-м году жизни скончался российский историк Александр Пыжиков.

Он родился в городе Раменское в 1965 году. Окончил исторический факультет Московского областного педагогического института им. Крупской. В 2000 году являлся помощником министра по связи и информатизации России, с 2000 по 2003 год был помощником председателя правительства РФ, передаёт « Профиль ».

Пыжиков стал автором более 100 научных трудов. Среди них — книги «Грани русского раскола», «Корни сталинского большевизма» и «Взлёт над пропастью».

Ранее News.ru писал о том, что заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Валерий Успенский умер в Санкт-Петербурге на 81-м году жизни. О его кончине сообщает Консерватория имени Римского-Корсакова, где Успенский заведовал кафедрой хорового дирижирования.