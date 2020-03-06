Тело приезжего из Челябинска мужчины обнаружили на унитазе одного из номеров отеля в Санкт-Петербурге. В настоящее время полиция расследует обстоятельства смерти россиянина, сообщили в правоохранительных органах.
Как отметил источник, сведения о покойном поступили в отделение МВД 5 марта примерно в 15:50. Тело было обнаружено на унитазе в номере отеля по улице Марата в центре Петербурга.
На данный момент правоохранители уже установили личность мужчины. Покойным оказался уроженец Челябинска 1972 года рождения. Он заселился в петербургский отель в день смерти,
Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов арестовали жителя Санкт-Петербурга. Мужчину подозревают в стрельбе и драке в метро с выходцами из Африки. На данный момент он отправлен в СИЗО. Там он пробудет до 1 апреля.
Следователи предполагают, что конфликт произошёл 2 марта. Один из зачинщиков в вагоне метро выстрелил из газового пистолета в сторону двух темнокожих мужчин. Полиция решает вопрос об избрании меры пресечения. Также устанавливаются детали и соучастники преступления.
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